15:34 | ФУТБОЛ — Англия

Косьельни пригласил Гризманна в "Арсенал", но тот отказался

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В специальном выпуске France Football, посвященном вручению награды лучшего французского игрока Антуану Гризманну, защитник "Арсенала" Лоран Косьельни предложил форварду перебраться в стан "канониров", чтобы попробовать свои силы в Англии. Однако 25-летний нападающий отказался от предложения, так как всем доволен в "Атлетико".

- Лоран часто говорит со мной об "Арсенале", - отметил Гризманн. - Но я чувствую себя хорошо в Мадриде. Я не хочу уходить. К сожалению Косьельни, я собираюсь остаться в "Атлетико". Но "Арсенал" замечательная команда, которая великолепно действует с мячом.

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