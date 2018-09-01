Корейскому футболисту Сон Хын Мину удалось откосить от армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин избежал службы в армии Кореи. Форвард выполнил одно из условий, которое снимает с него воинскую обязанность, а именно стал победителем Азиатских игр-2018. В финале Корея, за которую выступал Сон Хын Мин, обыграла в дополнительное время Японию – 2:1.

Отметим, что в Корее всеобщая воинская обязанность, и по закону каждый мужчина до 28 лет должен быть призван на службу, которая обычно длится 21 месяц.

Исключения могут быть сделаны, например, для спортсменов, добившихся выдающихся результатов, ставших победителями крупных международных турниров. Например, от службы в армии освобождает медаль на Олимпийских играх (бронза, серебро, золото) или золото на Азиатских играх.

Добавим, что для участия в Азиатских играх Сон Хын Мин был вынужден пропустить несколько матчей чемпионата Англии – с "Фулхэмом", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфордом".