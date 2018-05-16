Контракт Азара зависит от летних приобретений "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар отложил подписание нового контракта, поскольку ждет, кого подпишут лондонцы в летнее трансферное окно.

- Я жду новых футболистов к следующему сезону, - приводит Sky Sports слова Азара. - Хочу, чтобы к нами перешли хорошие игроки, потому что в следующем сезоне хочется выиграть премьер-лигу. Вот почему я не тороплюсь (с подписанием контракта. – Прим. "СЭ"). Это важное событие, и мне нужно многое обдумать. Но в чем я уверен, так это в том, что здесь я счастлив.

Отметим, что действующее соглашения 27-летнего бельгийца с "Челси" рассчитано до 2020 года.