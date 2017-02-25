Конте установил очередной рекорд премьер-лиги

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в сегодняшнем матче 26-го тура чемпионата Англии с "Суонси" добился 20-й победы с "синими" (3:1). Как сообщает Squawka, ранее ни одному наставнику не удавалось одержать больше побед в первых 26 играх в премьер-лиге. На данный момент "Челси" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 63 очка.

Напомним, ранее в этом сезоне Антонио Конте стал первым тренером, выигравшим трижды подряд награду лучшего тренера месяца, а также "Челси" повторил рекорд "Арсенала", одержав 13 побед кряду.