Конте угостил журналистов пивом после матча с "Борнмутом"

Журналист ВВС Джон Саутхолл признался, что главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0) пошел в бар вместе с представителями СМИ. По его словам, специалист сам пригласил после пресс-конференции журналистов в питейное заведение около стадиона.

– Мы приятно провели время, – цитирует ВВС Саутхолла. – Все вместе пошли в ближайший бар, Конте угостил всех пивом. Он был дружелюбен и открыт с нами. Конечно, говорили о футболе. Его стиль работы выявляется даже в таком общении с прессой.