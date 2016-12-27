20:37 | ФУТБОЛ — Англия

Конте угостил журналистов пивом после матча с "Борнмутом"

0
0
0

Журналист ВВС Джон Саутхолл признался, что главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0) пошел в бар вместе с представителями СМИ. По его словам, специалист сам пригласил после пресс-конференции журналистов в питейное заведение около стадиона.

– Мы приятно провели время, – цитирует ВВС Саутхолла. – Все вместе пошли в ближайший бар, Конте угостил всех пивом. Он был дружелюбен и открыт с нами. Конечно, говорили о футболе. Его стиль работы выявляется даже в таком общении с прессой.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ