Конте сорвался на своем помощнике во время матча с "Арсеналом"

Во время матча 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом" наставник хозяев Антонио Конте крайне эмоционально реагировал на происходящее на поле. По ходу игры он схватил за куртку одного из своих помощников и вытолкнул его со скамейки, по ходу указывая на поле и что-то объясняя специалисту.