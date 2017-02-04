16:54 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Конте сорвался на своем помощнике во время матча с "Арсеналом"

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Во время матча 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом" наставник хозяев Антонио Конте крайне эмоционально реагировал на происходящее на поле. По ходу игры он схватил за куртку одного из своих помощников и вытолкнул его со скамейки, по ходу указывая на поле и что-то объясняя специалисту.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pojarniy

Но скорей всего его не устроило, как разминаются запасные игроки , которые должны были вступить в бой, а это был натурально бой, для отрыва от преследователей в чемпионате. Вот он и показал помощнику где его работа, за что он деньги получает. Резковато, но это Конте.

17:43 4 февраля

passerby

Выглядит довольно дико, учитывая, что это на глазах 50 тысяч, болельщиков. Так можно и в рыло получить...

17:38 4 февраля

Платошкин Андрей

Уважал Антонио, но такие вещи очень не желательно делать!

17:24 4 февраля

efan ekoku

кто нибудь кроме паршивой газетёнки видит как СОРВАЛСЯ конте?

17:11 4 февраля

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