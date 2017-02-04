Конте сорвался на своем помощнике во время матча с "Арсеналом"

Во время матча 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом" наставник хозяев Антонио Конте крайне эмоционально реагировал на происходящее на поле. По ходу игры он схватил за куртку одного из своих помощников и вытолкнул его со скамейки, по ходу указывая на поле и что-то объясняя специалисту.
Conte and his assistant... 😂 #CFC pic.twitter.com/pTMZT43gcY– Top Flight Talk (@TopFlightTalk) 4 февраля 2017 г.
pojarniy
Но скорей всего его не устроило, как разминаются запасные игроки , которые должны были вступить в бой, а это был натурально бой, для отрыва от преследователей в чемпионате. Вот он и показал помощнику где его работа, за что он деньги получает. Резковато, но это Конте.
17:43 4 февраля
passerby
Выглядит довольно дико, учитывая, что это на глазах 50 тысяч, болельщиков. Так можно и в рыло получить...
17:38 4 февраля
Платошкин Андрей
Уважал Антонио, но такие вещи очень не желательно делать!
17:24 4 февраля
efan ekoku
кто нибудь кроме паршивой газетёнки видит как СОРВАЛСЯ конте?
17:11 4 февраля