Конте сообщил Абрамовичу о желании приобрести Льоренте?

Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте попал в сферу интересов "Челси", утверждает AS. Согласно источнику, главный тренер лондонцев Антонио Конте, два сезона руководивший испанцем будучи наставником "Ювентуса", сообщил владельцу команды Роману Абрамовичу о необходимости приобрести одного центрального форварда. Выбор итальянца пал на 31-летнего экс-игрока сборной Испании.

Конте недоволен игрой второго форварда команды Миши Батшуайи, который летом был выкуплен у "Марселя" за 40 миллионов евро, но за 14 матчей (321 минута) во всех турнирах в "Челси" забил лишь три гола. На счету Льоренте шесть мячей в 15 играх премьер-лиги.