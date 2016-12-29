23:54 29 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Конте сообщил Абрамовичу о желании приобрести Льоренте?

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Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте попал в сферу интересов "Челси", утверждает AS. Согласно источнику, главный тренер лондонцев Антонио Конте, два сезона руководивший испанцем будучи наставником "Ювентуса", сообщил владельцу команды Роману Абрамовичу о необходимости приобрести одного центрального форварда. Выбор итальянца пал на 31-летнего экс-игрока сборной Испании.

Конте недоволен игрой второго форварда команды Миши Батшуайи, который летом был выкуплен у "Марселя" за 40 миллионов евро, но за 14 матчей (321 минута) во всех турнирах в "Челси" забил лишь три гола. На счету Льоренте шесть мячей в 15 играх премьер-лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Если считать по минутам, то чуть меньше гола за матч... Чем плохо?

00:25

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