Конте разрешил Косте пить пиво после матчей

Главный тренер "Челси" Антонио Конте объяснил, почему форварду команды Диегу Косте не запрещается употреблять пиво сразу после игр лондонского клуба. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл в 15 матчах чемпионата Англии и отметился 12 голами.

– Это хорошо для регидратации, – цитирует Goal.com Конте. – Поэтому после игр можно выпить бутылочку пива или газировки. Это помогает восстановлению, но нужно знать меру. Пить не много и употреблять сразу после игры, а не спустя час. У меня в команде большие профессионалы, и мне не нужно говорить им: "Делай то" или "не делай этого". Они сами прекрасно разбираются в ситуации.