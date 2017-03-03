Конте признан лучшим тренером года в Лондоне

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером года на церемонии London Football Awards 2017, сообщает пресс-служба клуба. На третьей церемонии вручения футбольных наград в Лондоне на "Баттерси Парк" итальянскому специалисту вручили памятную награду, на которую также претендовали Славиша Йоканович ("Фулхэм"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Нил Харрис ("Миллуолл"). Примечателен тот факт, что Конте лишь прошлым летом перебрался в Лондон, подписав контракт с "синими".

Кроме того, полузащитник "Челси" Н'Голо Канте был признан лучшим игроком года. На мероприятии также чествовали недавно завершившего карьеру экс-хавбека "синих" Фрэнка Лэмпарда, которому вручили награду за выдающийся вклад в развитие футбола.