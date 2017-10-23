Конте попросил руководство "Челси" приобрести Бэйла

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет видеть в составе команды нападающего "Реала" Гарета Бэйла. По информации Sky Sports, "синие" готовы вложить в покупку 28-летнего валлийца средства, полученные после продажи форварда Диегу Косты в "Атлетико".

Ранее сообщалось о том, что Бэйл может перебраться в "Манчестер Юнайтед". Президент "королевского клуба" Флорентино Перес намерен расстаться с игроком как можно скорее. В настоящее время нападающий восстанавливается от травмы, полученной 12 октября. Сроки его восстановления от повреждения неизвестны.

Напомним, Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 9 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 мяча. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.