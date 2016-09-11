16:59 | ФУТБОЛ — Англия

Конте попросил руководство "Челси" подписать Гризманна

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"Челси" следующим летом собирается приобрести у "Атлетико" нападающего Антуана Гризманна. Как сообщает Sunday Express, главный тренер "синих" Антонио Конте попросил руководство клуба купить 25-летнего француза, в контракте которого прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. По информации источника, мадридский клуб запросит гораздо большую сумму, поэтому, если этот переход случится, он может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент таковым является переход полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ростовский свин

для невнимательных там уточнено: атлетико запросит гораздо больше прописанного....

17:45

lokofanat

Что-то не вижу логики в том, что покупка за 100 миллионов евро способна побить рекорд в 105 миллионов.

17:11

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