13:12 | ФУТБОЛ — Англия

Конте подпишет новый контракт с "Челси"?

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставит подпись под новым контрактом в ближайшие дни, утверждает Sky Sports. Лондонский клуб любой ценой хочет удержать итальянского специалиста, которому поступили предложения от других команд. Примечателен тот факт, что Конте возглавил "синих" лишь прошлым летом, но уже сумел зарекомендовать себя. "Челси" после 27 туров уверенно идет на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Желательно! Всегда нравился мне этот чел! Вначале как игрок, а потом и сейчас как тренер! Хотя, когда он был игроком, всегда был неистовым и заводным. А теперь образец для многих!

13:35

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