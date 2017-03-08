Конте подпишет новый контракт с "Челси"?

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поставит подпись под новым контрактом в ближайшие дни, утверждает Sky Sports. Лондонский клуб любой ценой хочет удержать итальянского специалиста, которому поступили предложения от других команд. Примечателен тот факт, что Конте возглавил "синих" лишь прошлым летом, но уже сумел зарекомендовать себя. "Челси" после 27 туров уверенно идет на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.