18:18 | Футбол — Англия

Конте поблагодарил "Челси"


Бывший главный тренер "Челси"  Антонио Конте поблагодарил клуб за работу и поддержку в течение двух последних сезонов. 48-летний итальянец был уволен из лондонского клуба 12 июля 2018 года, а новым наставником "синих" стал Маурицио Сарри.

- Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей в футбольном клубе "Челси" за их напряженную работу и поддержку в течение последних двух сезонов, - сказал Конте в заявлении, опубликованном Ассоциацией тренеров премьер-лиги. - Я был рад делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом с болельщиками клуба, которые навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, "Челси" продолжит добиваться успеха. 

Под руководством Конте  "Челси" выиграл чемпионат Англии и Кубок этой страны. 

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ