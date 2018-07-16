Конте поблагодарил "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте поблагодарил клуб за работу и поддержку в течение двух последних сезонов. 48-летний итальянец был уволен из лондонского клуба 12 июля 2018 года, а новым наставником "синих" стал Маурицио Сарри.

- Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей в футбольном клубе "Челси" за их напряженную работу и поддержку в течение последних двух сезонов, - сказал Конте в заявлении, опубликованном Ассоциацией тренеров премьер-лиги. - Я был рад делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом с болельщиками клуба, которые навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, "Челси" продолжит добиваться успеха.

Под руководством Конте "Челси" выиграл чемпионат Англии и Кубок этой страны.