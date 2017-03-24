Конте отклонил предложение Абрамовича о покупке Неймара в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заблокировал возможный трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в лондонский клуб, сообщает Tuttosport. Как утверждает источник, владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет, чтобы Конте покидал команду и предложил итальянскому специалисту купить Неймара. Конте еще не принял решение относительно своего будущего.

Ранее сообщалось, что Конте принял предложение "Интера" возглавить клуб летом. Китайские инвесторы команды предложили итальянцу контракт на четыре года с зарплатой в 15 миллионов евро за сезон.