Конте не смог прервать танец игрока молодежной команды "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте решил лично поздравить молодежную команду клуба с победой в финале Кубка Англии над сверстниками из "Манчестер Сити" (5:1). Заглянув в раздевалку коллектива, специалист лично хотел поприветствовать защитника Тревора Чалобу, ставшего автором одного из голов.

Итальянец взял за руку молодого игрока, но Чалоба не заметил специалиста, вошел в раздевалку и исполнил зажигательный танец. Лишь после этого Конте и Чалоба смогли обменяться рукопожатием.