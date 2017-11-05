Конте не считает важным отказ Моуринью от рукопожатия

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что не переживает по поводу отказа наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пожать руки после матча 11-го тура чемпионата Англии. Лондонцы победили со счетом 1:0, "МЮ" в таблице премьер-лиги отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 8 очков.

- Мы одержали важную победу, - цитирует Sky Sports Конте. - Матч против "Манчестер Юнайтед" всегда носит топовый статус. Мы знаем, что это очень сильная команда. Мы показали характер и эмоции и одержали победы. Мы можем победить или проиграть, но нужно сохранить боевой дух.

Моуринью не пожал руку? Это неважно. Важно, что мы выиграли. Нужно уважать друг друга на поле, необязательно уважительно относиться друг к другу вне поля.

Отставка Конте отменяется. Моуринью проиграл "Челси"