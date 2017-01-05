Конте не планирует менять игровую схему после поражения от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте с улыбкой отреагировал на предложение журналистов сменить игровую схему после поражения в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:2). "Синие" не смогли одержать 14-ю победу в премьер-лиге кряду и повторить рекорд "Арсенала", установленный в сезонах 2001/02 и 2002/03.

– Мы каждый день работаем над выбранной схемой в поисках нужных решений при действиях с мячом или без него, стараясь добиться нужного баланса, – приводит пресс-служба клуба слова Конте. – Сейчас моя задача состоит в том, чтобы вернуть команду на победные рельсы. Мы работаем вместе всего пять месяцев, однако уже сейчас возглавляем турнирную таблицу с тем же составом, что был в распоряжении клуба в прошлом сезоне. "Челси" может быть доволен собой.