Конте намекнул, что может покинуть "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не исключает, что клуб захочет расстаться с ним по окончании сезона. Итальянский специалист отметил, что в стане "синих" уже случались подобные увольнения.

– У меня остается еще год по контракту с клубом. Но, как вы знаете, возможно всякое, – цитирует Sky Sports Конте. – В каких-то случаях вы остаетесь, а в других ваше место занимает другой человек.

Могу ли я продлить контракт? Тут уже принимает решение клуб. Для тренеров "Челси" такая ситуация нормальная, даже если в прошлом сезоне ты выиграл чемпионат и дошел до финала Кубка. Такая уж история взаимоотношений клуба с наставниками.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 46 очков после 22 матчей. От лидирующего "Манчестер Сити" команда отстает на 16 пунктов.

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