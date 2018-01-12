Конте может покинуть "Челси" в конце сезона, Аллегри и Энрике – кандидаты на его место

Главный тренер "Челси" Антонио Конте с большой долей вероятности покинет команду по окончании сезона, утверждает Daily Mail. Именно поэтому лондонский клуб начал поиски нового наставника.

Основными кандидатами на замену Конте называются наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Луис Энрике, который покинул "Барселону" в прошлом году и сейчас находится без работы.

"Челси" также рассматривал вариант с приглашением Маурицио Сарри из "Наполи" и Диего Симеоне из "Атлетико", однако, как сообщается, Симеоне будет очень тяжело забрать у мадридцев. При этом отмечается, что лондонцы не думают о приглашении экс-тренера "Баварии" Карло Анчелотти.

Контракт Конте с "Челси" рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне под его руководством команда занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера "Манчестер Сити" на 16 очков.