Конте хочет видеть Белотти в "Челси"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Tuttosport. В подписании контракта с форвардом заинтересован главный тренер "синих" Антонио Конте.

При этом отмечается, что владелец лондонцев Роман Абрамович не готов платить за 23-летнего итальянца 100 миллионов евро. Данная сумма указана в контракте футболиста в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что Конте и руководство "Челси" по-разному смотрят на развитие команды. Итальянский специалист настаивает на приобретении опытных футболистов. В свою очередь, руководство "синих" считает, что клубу стоит думать не только о сиюминутных победах, но и строить планы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.