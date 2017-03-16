Конте хочет получить больше контроля за трансферами "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ставит условия руководству клуба, сообщает The Times. Итальянский специалист хочет получить больше контроля за работой клуба на трансферном рынке. Отмечается, что это является главным условием тренера перед возможным продлением контракта.

Также Конте надеется на расширение состава в преддверии следующего сезона и игры в Лиге чемпионов. Отметим, что при итальянце было куплено четыре футболиста и всего один – полузащитник Н'Голо Канте из "Лестера", по запросу специалиста. "Челси" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и опережает ближайших преследователей на десять очков.