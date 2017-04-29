Конте допустил уход Азара предстоящим летом

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не стал отрицать вероятность ухода из команды полузащитника Эдена Азара. Ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересован "Реал".

– Я не могу гарантировать пребывание в команде на следующий сезон не только Азара, но и любого другого футболиста, – цитирует Sky Sports Конте. – Последнее слово за руководством клуба, я лишь могу высказать свое мнение. Думаю, Эден счастлив в "Челси", и я бы хотел сохранить его в команде. Но я не умею предвидеть будущего.