Конте был удален за споры с судьей в матче против "Суонси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте был удален со скамейки запасных в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси". Специалист в конце первого тайма поспорил с арбитром Нилом Суорбриком о неназначенном угловом, после чего судья решил отправить итальянца на трибуны.
Antonio Conte shown a red card and sent to the stands– Dream Villian (@kvng_ayisa) 29 ноября 2017 г.
This just made my evening pic.twitter.com/6X61bCawwj
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народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
01:45
shpasic
скоро поменяют на Плачини или ещё какого-нибудь тренера из соседнего двора.
00:48