Конте был удален за споры с судьей в матче против "Суонси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте был удален со скамейки запасных в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Суонси". Специалист в конце первого тайма поспорил с арбитром Нилом Суорбриком о неназначенном угловом, после чего судья решил отправить итальянца на трибуны.