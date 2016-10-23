22:00 23 октября | ФУТБОЛ — Англия

Кононов посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

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Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов побывал в Лондоне. Белорусский специалист сегодня посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (4:0). Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж". Кононов выложил видео с лондонской арены в своем профиле в Facebook.

Напомним, 13 сентября Кононов был уволен из краснодарского клуба после трех лет работы в клубе.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Valdemarson

У Кононова есть паспорт РФ. И Галицкий не стал платить Гершковичу 5 лямов за импортного тренера.

23:30 23 октября

Саша ИЗ Симферополя

СЭ, вы с Дуба свалились? Олег Кононов уже 3года как гражданин России! В Вашей же Газете было об этом написано. Исправьте и впредь пишите, что он Российский специалист.

22:32 23 октября

jаhlexx

Дыма без огня не бывает. в МЮ на смену Неудачнику ?

22:11 23 октября

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