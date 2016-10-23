Кононов посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов побывал в Лондоне. Белорусский специалист сегодня посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (4:0). Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж". Кононов выложил видео с лондонской арены в своем профиле в Facebook.
Напомним, 13 сентября Кононов был уволен из краснодарского клуба после трех лет работы в клубе.
Valdemarson
У Кононова есть паспорт РФ. И Галицкий не стал платить Гершковичу 5 лямов за импортного тренера.
23:30 23 октября
Саша ИЗ Симферополя
СЭ, вы с Дуба свалились? Олег Кононов уже 3года как гражданин России! В Вашей же Газете было об этом написано. Исправьте и впредь пишите, что он Российский специалист.
22:32 23 октября
jаhlexx
Дыма без огня не бывает. в МЮ на смену Неудачнику ?
22:11 23 октября