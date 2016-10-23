Кононов посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов побывал в Лондоне. Белорусский специалист сегодня посетил матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (4:0). Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж". Кононов выложил видео с лондонской арены в своем профиле в Facebook.

Напомним, 13 сентября Кононов был уволен из краснодарского клуба после трех лет работы в клубе.