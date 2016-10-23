14:46 | ФУТБОЛ — Англия

Компани впервые с апреля появится в "старте" "Ман Сити" в чемпионате Англии

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Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Саутгемптона" на матч 9-го тура чемпионата Англии. С первых минут на поле выйдет капитан хозяев Венсан Компани. Для него это первое появление в стартовом составе в премьер-лиге с апреля. 

Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Манчестер Сити": Браво, Стоунз, Компани, Коларов, Фернандинью, Гюндоган, Силва, Де Брейне, Стерлинг, Сане, Агуэро.  Запасные: Кабальеро, Фернанду, Нолито, Навас, Клиши, Отаменди, Ихеаначо.

"Саутгемптон": Форстер, Мартина, Жозе Фонти, ван Дейк, Маккуин, Класи, Ромеу, Тадич, Дэйвис, Редмонд, Остин. Запасные: Маккарти, Стивенс, Йосида, Хейбьерг, Буфаль, Уорд-Проуз, Родригес.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Саутгемптон"

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