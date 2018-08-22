Компани рассчитывает остаться в "Ман Сити" в следующем сезоне

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани дал понять, что не намерен покидать клуб в ближайшие годы. 32-летний защитник начал свой 11-й сезон в составе английской команды. За последние несколько лет он пропустил довольно большой период времени из-за постоянных травм. За последние три сезона он провел в чемпионате Англии только 42 матча из 114 возможных.

- Люди никогда не понимали, что несмотря на несколько травм, мне очень повезло, что я довольно неплохой спортсмен. Я чувствую себя все еще достаточно сильным и быстрым, я прогрессирую и многому учусь.

Я не испытываю стресса по поводу какого-либо сценария будущего, потому что готов к любому развитию событий. Мне сейчас нравится играть больше, чем когда-либо. Думаю, я еще могу что-то дать.