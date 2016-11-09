Компани - о президентских выборах США: "Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Венсан Компани выразил недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.
"Какого черта?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения. Грустный мир", – написал на своей странице в твиттере Компани.
Wtf.. Let's put all the idiots around the world in power and see what happens. Next gen reality TV. #SadWorld– Vincent Kompany (@VincentKompany) 9 ноября 2016 г.
Весёлый©
"8 лет назад Россия также топила за Обаму. Типа, Маккейн – русофоб и ядерная война, а Обама – няшка. А потом он как начал гадить в подъездах…" (с)
13:17
Patera
Как показывает статистика, при Клинтоне Спартак все 8 лет был чемпионом)
13:17
Flamenco
Идиот Компани хотел, чтобы президентом стала больная Бабуся))
13:17
WayWayWay
Флаваноид____ДА он же сам из беженцев вышел
13:15
ЗЮК
Русские нагнут весь ми,тебе сколько платят за этот бред,нагнутый?
13:04
mkv
лучше возмущался чего это в Бельгии уже который год нет правительства!
12:52
Флаваноид
Компани почему-то никак не комментирует политику своих властей, которые за 10 лет превратили Бельгию в город мигрантов, там не лучше дела чем во Франции, но про такое он говорить побаивается...
12:34
Келофин
Компани помалкивал бы уж про идиотов...если бы не некоторые идиоты-бельгийцы в Сити,то руководство их не приглашало бы так настойчиво Бонуччи
12:31
🚀 Русские нагнут весь ми
Трамп - настоящий мужик и лидер, как и Путин! А два нормальных мужика, уважающих друг друга - всегда договорятся и найдут точки взаимодействия! Лучше чем баба-истеричка с лживой улыбкой гадюки
12:30
Levbereg
Говорят, что Порошенко опять в запой ушёл. А если серьезно, то республиканцы были всегда жестче демократов во внешней политике. Однако варварская политика обамы перешагнула все допустимые нормы. И какая разница для бельгийца в результатах выборов в США? Ну не стала шизофреничная женщина во главе, а стал Президентом миллиардер. Он разве шоумен? Он практик скорее.
12:23
папа Джо
а еще смеялись на нами , типа выборы в США русских волнуют больше чем самих американцев.а бельгийцы оказывается вот как переживают.
12:22
wedes
Пусть на свою страну посмотрит.
12:22
Zico1
Как хочется считать идиотами всех, кроме себя.
12:22
shpasic
ждём комметариев от Яя Туре. жаль, правда, что он не мексиканец.
12:20
Справедливый(Ставрополь)
Уже 2 игрок сборной Бельгии переживает о США ))...судя по комментариям футболистов,в сборной Бельгии одни идиоты и играют.
12:13