Компани - о президентских выборах США: "Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Венсан Компани выразил недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

"Какого черта?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения. Грустный мир", – написал на своей странице в твиттере Компани.