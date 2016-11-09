12:00 | ФУТБОЛ — Англия

Компани - о президентских выборах США: "Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет"

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Защитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Венсан Компани выразил недовольство итогами выборов президента США. 45-м президентом в истории страны по итогам выборов стал Дональд Трамп.

"Какого черта?! Давайте отдадим идиотам власть во всем мире и посмотрим, что произойдет. Реалити-шоу нового поколения. Грустный мир", – написал на своей странице в твиттере Компани.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Весёлый©

"8 лет назад Россия также топила за Обаму. Типа, Маккейн – русофоб и ядерная война, а Обама – няшка. А потом он как начал гадить в подъездах…" (с)

13:17

Patera

Как показывает статистика, при Клинтоне Спартак все 8 лет был чемпионом)

13:17

Flamenco

Идиот Компани хотел, чтобы президентом стала больная Бабуся))

13:17

WayWayWay

Флаваноид____ДА он же сам из беженцев вышел

13:15

ЗЮК

Русские нагнут весь ми,тебе сколько платят за этот бред,нагнутый?

13:04

mkv

лучше возмущался чего это в Бельгии уже который год нет правительства!

12:52

Флаваноид

Компани почему-то никак не комментирует политику своих властей, которые за 10 лет превратили Бельгию в город мигрантов, там не лучше дела чем во Франции, но про такое он говорить побаивается...

12:34

Келофин

Компани помалкивал бы уж про идиотов...если бы не некоторые идиоты-бельгийцы в Сити,то руководство их не приглашало бы так настойчиво Бонуччи

12:31

🚀 Русские нагнут весь ми

Трамп - настоящий мужик и лидер, как и Путин! А два нормальных мужика, уважающих друг друга - всегда договорятся и найдут точки взаимодействия! Лучше чем баба-истеричка с лживой улыбкой гадюки

12:30

Levbereg

Говорят, что Порошенко опять в запой ушёл. А если серьезно, то республиканцы были всегда жестче демократов во внешней политике. Однако варварская политика обамы перешагнула все допустимые нормы. И какая разница для бельгийца в результатах выборов в США? Ну не стала шизофреничная женщина во главе, а стал Президентом миллиардер. Он разве шоумен? Он практик скорее.

12:23

папа Джо

а еще смеялись на нами , типа выборы в США русских волнуют больше чем самих американцев.а бельгийцы оказывается вот как переживают.

12:22

wedes

Пусть на свою страну посмотрит.

12:22

Zico1

Как хочется считать идиотами всех, кроме себя.

12:22

shpasic

ждём комметариев от Яя Туре. жаль, правда, что он не мексиканец.

12:20

Справедливый(Ставрополь)

Уже 2 игрок сборной Бельгии переживает о США ))...судя по комментариям футболистов,в сборной Бельгии одни идиоты и играют.

12:13

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