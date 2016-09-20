Компани может выйти в стартовом составе "Манчестер Сити" впервые с мая месяца

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани впервые с мая месяца может вернуться в основной состав команды к выездному матчу 6-го тура чемпионата Англии против "Суонси". 4 мая в игре с "Реалом" капитан "горожан" получил травму паха. Матч прошлого тура против "Борнмута" (4:0) бельгиец начал на скамейке запасных.

– Я очень рад, что восстановление Компани подходит к концу, – цитирует BBC главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолу. – На протяжении всего времени без капитана нам приходилось непросто. Теперь, когда мы знаем причину его повреждения и то, каким серьезным оно может быть, думаю, Венсан сделает правильные выводы. Сейчас он набирает форму. Уверен, к игре против "Суонси" он будет в полном порядке.

Компани очень продуктивно работал на тренировках, и теперь готов к конкуренции на своей позиции защитника. Завтра мы вместе приложим максимум усилий для победы "Манчестер Сити".