Компани может пропустить матч с "Ливерпулем"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани рискует пропустить матч 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". Как сообщает BBC, 31-летний бельгиец получил небольшое повреждение икроножной мышцы в поединке за сборную, поэтому его участие в игре с "красным" находится под вопросом.

Также команде не сможет помочь вингер Рахим Стерлинг, дисквалифицированный за красную карточку в матче против "Борнмута".

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 9 сентября, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.