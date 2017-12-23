Компани и Давид Сильва - в стартовом составе "Ман Сити" на матч с "Борнмутом"

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Борнмута" на матч 19-го тура чемпионата Англии. С первых минут на поле появятся защитник "Ман Сити" Венсан Компани и хавбек Давид Сильва, пропустившие встречу с "Тоттенхэмом" (4:1)

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Фернандинью, Сильва, Де Брейне – Сане, Стерлинг, Агуэро.

Запасные - Браво, Данилу, Мангала, Гюндоган, Туре, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Борнмут": Бегович – Смит, Кук, Аке, Симпсон, Фрэйзер – Станислас, Гослинг, Сермен, Айб – Уилсон.

Запасные - Боруц, Кук, Хайндман, Пью, Афобе, Махоуни, Муссе.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.