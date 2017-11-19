Комедия года: четыре чудовищных ляпа вратарей в матче соперников "Халла" Слуцкого

"Миллуолл" и "Сандерленд" в 17-м туре чемпионшипа выдали матч, который может смело претендовать на титул "комедия года". Виной тому - вратари Робин Рюйтер и Джордан Арчер. Все четыре мяча встречи (игра завершилась со счетом 2:2) были забиты после чудовищных ляпов голкиперов.
Отметим, что обе команды входят в число аутсайдеров чемпионшипа и, возможно, будут бороться за выживание вместе с "Халл Сити", которым руководит Леонид Слуцкий.
Sunderland v Millwall today. The goalkeeping gets worse with every goal 🙈.– Kevin Scott (@Kevscott1982) 18 ноября 2017 г.
The Soccer Saturday crews reactions 😂😂😂#safc #mfc #millwall pic.twitter.com/WjsxmFx9I1
shpasic
посмотрел. думаю, надо Леониду Викторовичу посоветовать кого-нибудь из этих вратарей, тогда его Халл Сити точно будет как за каменной стеной, как ЦСКА в ЛЧ, практически, с вратарём республики.
00:12
shpasic
как это аутсайдеры чемпионшипа будут конкурентами космического Халла, который вот-вот вернётся в АПЛ под руководством великого тренера?
00:06
Izmegul
кто-то правда думает что это спортивный чемпионат? Аглицкий футбол - это своего рода рестлинг уже
00:03
Ment Ali
и на матч этих клоунов народу приходит больше, чем на матч лидера нашей премьерлиги...)
23:54 19 ноября
Thomas_Boy_
Нет, я знаю, конечно, что Зюк ослина. Но в чем претензии-то? Где газета не права?
23:52 19 ноября
Паснаход
Воротчики, пощадите, живот от смеха болит, класс))
23:45 19 ноября
ЗЮК
Опять газетёнка брешит.
23:36 19 ноября