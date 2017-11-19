Комедия года: четыре чудовищных ляпа вратарей в матче соперников "Халла" Слуцкого

"Миллуолл" и "Сандерленд" в 17-м туре чемпионшипа выдали матч, который может смело претендовать на титул "комедия года". Виной тому - вратари Робин Рюйтер и Джордан Арчер. Все четыре мяча встречи (игра завершилась со счетом 2:2) были забиты после чудовищных ляпов голкиперов.

Отметим, что обе команды входят в число аутсайдеров чемпионшипа и, возможно, будут бороться за выживание вместе с "Халл Сити", которым руководит Леонид Слуцкий.