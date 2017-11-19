23:23 19 ноября | Футбол — Англия

Комедия года: четыре чудовищных ляпа вратарей в матче соперников "Халла" Слуцкого

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"Миллуолл" и "Сандерленд" в 17-м туре чемпионшипа выдали матч, который может смело претендовать на титул "комедия года". Виной тому - вратари Робин Рюйтер и Джордан Арчер. Все четыре мяча встречи (игра завершилась со счетом 2:2) были забиты после чудовищных ляпов голкиперов.

Отметим, что обе команды входят в число аутсайдеров чемпионшипа и, возможно, будут бороться за выживание вместе с "Халл Сити", которым руководит Леонид Слуцкий.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

посмотрел. думаю, надо Леониду Викторовичу посоветовать кого-нибудь из этих вратарей, тогда его Халл Сити точно будет как за каменной стеной, как ЦСКА в ЛЧ, практически, с вратарём республики.

00:12

shpasic

как это аутсайдеры чемпионшипа будут конкурентами космического Халла, который вот-вот вернётся в АПЛ под руководством великого тренера?

00:06

Izmegul

кто-то правда думает что это спортивный чемпионат? Аглицкий футбол - это своего рода рестлинг уже

00:03

Ment Ali

и на матч этих клоунов народу приходит больше, чем на матч лидера нашей премьерлиги...)

23:54 19 ноября

Thomas_Boy_

Нет, я знаю, конечно, что Зюк ослина. Но в чем претензии-то? Где газета не права?

23:52 19 ноября

Паснаход

Воротчики, пощадите, живот от смеха болит, класс))

23:45 19 ноября

ЗЮК

Опять газетёнка брешит.

23:36 19 ноября