Команды умудрились провести матч Кубка Англии в футболках одинакового цвета

В матче первого квалификационного раунда Кубка Англии состоялся очень необычный матч. Два любительских клуба "Хоршэм" и "Эшфорд Юнайтед" вышли на игру в очень похожих внешне футболках. Обычно в официальных футбольных турнирах команды должны играть в контрастной форме, однако оба клуба выбрали желтые футболки, которые отличались только цветом номеров. Шорты и гетры у команд были разных цветов - возможно, именно это помогло матчу состояться.
Была ли у игроков и арбитров путаница во время игры, неизвестно, однако однотонные цвета принесли больше удачи "Хоршэму", который выиграл со счетом 6:0.
The referee in the Horsham v Ashford United game this weekend was adamant there was no kit clash😂– Footy Accumulators (@FootyAccums) 3 сентября 2017 г.
Non-league at its finest!
[📸David Beddow] pic.twitter.com/vDH7w57z5s