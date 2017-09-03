Команды умудрились провести матч Кубка Англии в футболках одинакового цвета

В матче первого квалификационного раунда Кубка Англии состоялся очень необычный матч. Два любительских клуба "Хоршэм" и "Эшфорд Юнайтед" вышли на игру в очень похожих внешне футболках. Обычно в официальных футбольных турнирах команды должны играть в контрастной форме, однако оба клуба выбрали желтые футболки, которые отличались только цветом номеров. Шорты и гетры у команд были разных цветов - возможно, именно это помогло матчу состояться.

Была ли у игроков и арбитров путаница во время игры, неизвестно, однако однотонные цвета принесли больше удачи "Хоршэму", который выиграл со счетом 6:0.