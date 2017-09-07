Коло Туре: "Яя может быть ключевым игроком "Манчестер Сити"

Помощник главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара Коло Туре выразил уверенность в том, что его брат Яя Туре может помочь "Манчестер Сити" в новом сезоне.

По его словам, 34-летний ивуариец до сих пор является ключевым игроком горожан. Отметим, что в текущем сезоне футболист ни провел ни одного матча в составе "Сити".

– Он всегда был одним из лучших полузащитников в мире. Я утверждал это и когда он играл в Украине, но меня не слушали, – приводит Sport360 слова Коло Туре. – Думаю, что он до сих пор может быть ключевым футболистом "Манчестер Сити". Яя хорош в обороне и может начать атаку.