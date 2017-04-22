Коло Туре: "Венгер - один из лучших тренеров"

Бывший защитник "Арсенала" Коло Туре поддержал главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Французский специалист с 1996 года тренирует лондонский клуб, но этим летом может покинуть команду.

- "Арсенал" - отличный клуб, а Арсен Венгер - один из лучших тренеров, с которыми я работал, - цитирует L'Equipe Туре. - Он находит таланты и хорошо разбирается в молодых игроках. В каком-то смысле, это невероятно. Совершенно очевидно, что в настоящее время дела идут не лучшим образом, но он сделает все возможное. Венгер будет бороться до конца, потому что он неимоверно любит "Арсенал".