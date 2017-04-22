Коло Туре: "Венгер - один из лучших тренеров"

Бывший защитник "Арсенала" Коло Туре поддержал главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Французский специалист с 1996 года тренирует лондонский клуб, но этим летом может покинуть команду.
- "Арсенал" - отличный клуб, а Арсен Венгер - один из лучших тренеров, с которыми я работал, - цитирует L'Equipe Туре. - Он находит таланты и хорошо разбирается в молодых игроках. В каком-то смысле, это невероятно. Совершенно очевидно, что в настоящее время дела идут не лучшим образом, но он сделает все возможное. Венгер будет бороться до конца, потому что он неимоверно любит "Арсенал".
Ботаникум
Не "Арсенал" любит Асрен, тут Коло безусловно ЛУКАВИТ, а СВОЁ ПОЛОЖЕНИЕ В "Арсенале" любит этот "пуховик", ибо ТАКОЙ ВЛАСТИ ему вряд ли где ещё получить, да и терпеть его БЕСТРОФЕЙНОСТЬ (пара КА не в счёт) другие владельцы НЕ БУДУТ.
13:07
баламошка
Да пусть навсегда остаётся в Арсенале этот выдающийся тренер. Жду повторения забавных матчей великого Арсенала с Баварией.
12:34