12:13 | ФУТБОЛ — Англия

Коло Туре: "Венгер - один из лучших тренеров"

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Бывший защитник "Арсенала" Коло Туре поддержал главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Французский специалист с 1996 года тренирует лондонский клуб, но этим летом может покинуть команду.

- "Арсенал" - отличный клуб, а Арсен Венгер - один из лучших тренеров, с которыми я работал, - цитирует L'Equipe Туре. - Он находит таланты и хорошо разбирается в молодых игроках. В каком-то смысле, это невероятно. Совершенно очевидно, что в настоящее время дела идут не лучшим образом, но он сделает все возможное. Венгер будет бороться до конца, потому что он неимоверно любит "Арсенал".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Не "Арсенал" любит Асрен, тут Коло безусловно ЛУКАВИТ, а СВОЁ ПОЛОЖЕНИЕ В "Арсенале" любит этот "пуховик", ибо ТАКОЙ ВЛАСТИ ему вряд ли где ещё получить, да и терпеть его БЕСТРОФЕЙНОСТЬ (пара КА не в счёт) другие владельцы НЕ БУДУТ.

13:07

баламошка

Да пусть навсегда остаётся в Арсенале этот выдающийся тренер. Жду повторения забавных матчей великого Арсенала с Баварией.

12:34