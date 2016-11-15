16:40 | ФУТБОЛ — Англия

Коло Туре: "Марсель" может быть подходящим клубом для Яя Туре"

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Защитник "Селтика" Коло Туре считает, что его брат Яя Туре, принадлежащий "Манчестер Сити", может вернуться во Францию. Интерес к нему проявляет "Марсель", который в нынешнем сезоне сменил владельца.

– У Яя есть талант, ему есть что доказывать, – цитирует RMC Коло Туре. – Конечно, в "Сити" себя сейчас проявить сложно. Мы все прошли через сложности. Иногда ты на вершине, порой случается спад. Ему нужно сменить обстановку. Честно говоря, о "Марселе" я с ним не говорил. Но это великий клуб. Яя хорошо знает лигу 1, так что это может быть подходящий вариант для него.

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