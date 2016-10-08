Коло Туре: "Байи может стать одним из лучших защитников мира"

Защитник "Селтика" ивуариец Коло Туре с уважением отозвался о своем соотечественнике из "Манчестер Юнайтед" Эрике Байи. По словам 35-летнего футболиста, Байи может войти в число лучших игроков мира.

- Он может стать очень важным игроком для "Манчестер Юнайтед", - цитирует goal.com Туре. - Он будущее "МЮ". Он очень классно играет и он очень, очень перспективен. Он еще прибавит. И если поучится у Моуринью, может стать одним из лучших защитников мира. Он высокий, очень хорошо оснащен технически и хладнокровен. Это его главный плюс. Ему нравится в Манчестере, он наслаждается футболом.