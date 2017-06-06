Колашинац стал игроком "Арсенала"

Защитник Сеад Колашинац подписал контракт с "Арсеналом", информирует официальный сайт "канониров". 23-летний игрок перешел на правах свободного агента и подписал долгосрочное соглашение с клубом.

Ранее "Арсенал" предложил защитнику зарплату 140 тысяч евро в неделю. Колашинац является воспитанником "Шальке", он выступал за команду с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в клубных турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.