Когда пройдут первые матчи на новом стадионе "Тоттенхэма"? Попробуем разобраться

"Тоттенхэм" опубликовал заявление на официальном сайте, где сообщил, что точные даты тестовых мероприятий для нового стадиона "Уайт Харт Лейн" пока неизвестны.

Ранее "Тоттенхэм" планировал, что первой игрой на новом стадионе станет встреча 25-го тура чемпионата Англии против "Ньюкаслом" (2 февраля). Но на данном этапе на "Уайт Харт Лейн" не были проведены тестовые испытания.

Сообщается, что матчи 24-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (30 января), с "Ньюкаслом" (2 февраля), 26-го тура против "Лестера" (10 февраля), а также встреча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии"( 13 февраля) пройдут на стадионе "Уэмбли".

– Я хотел бы извиниться перед нашими поклонниками и поблагодарить вас за ваше терпение, – приводит слова президента клуба Дэниэля Леви пресс-служба "шпор". – Ответ от тех, кто присутствовал на ознакомительном мероприятии, укрепил наше стремление обеспечить исключительную безопасность для проведения матчей на новом стадионе. Теперь мы будем добиваться ясности в отношении составления графиков испытаний и дат проведения мероприятий. Мы обязательно предоставим дополнительную информацию по ним в ближайшие две-три недели.