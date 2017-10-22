23:30 | Футбол — Англия

Коби Брайант: "Харри Кейн может стать как Роналду или Месси"

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Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант посетил матч чемпионата Англии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1). Прославленному американскому баскетболисту понравилась атмосфера на "Уэмбли" и игра форварда лондонцев Харри Кейна. Нападающий сборной Англии стал автором дубля.

- Мне понравилась атмосфера на матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", - цитирует Marca Брайанта. - Кейн был очень хорош. И, я думаю, он может стать еще лучше. Он может быть как Роналду или Месси, если поверит в себя и продолжит усердно работать.

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Не станет, потому что полностью деревянный, да и скорость не очень.

23:37