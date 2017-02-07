12:32 | ФУТБОЛ — Англия

Клубы пяти ведущих лиг Европы потратили рекордные 742 миллиона евро на трансферы

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Клубы пяти главных лиг Европы в прошедшее зимнее трансферное окно потратили на приобретение игроков 742 миллиона евро, утверждает football-observatory.com. Это является рекордом для этого времени года. Предыдущее достижение было установлено зимой 2011 года. Тогда клубы премьер-лиги, ла лиги, бундеслиги, серии А и лиги 1 потратили 523 миллиона.

В этот раз больше всех потратили английские клубы – 443 миллиона. Затем идут французские (225 миллионов), немецкие (189), итальянские (169) и испанские (64).

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Материалы REN-TV

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