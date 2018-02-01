Клубы премьер-лиги зимой потратили на трансферы рекордные 430 миллионов фунтов

Клубы, выступающие в чемпионате Англии, установили рекорд по суммарным тратам в зимнее трансферное окно, сообщает BBC. Издание отмечает, что общая сумма расходов клубов премьер-лиги в период дозаявок составила рекордные 430 миллионов фунтов.

Самой дорогой сделкой стал переход защитника Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов фунтов. Также в топ-3 самых дорогих сделок вошли трансфер защитника Эмерика Ляпорта из "Атлетика" в "Манчестер Сити" (57 миллионов фунтов) и сделка между дортмундской "Боруссией" и "Арсеналом" по продаже Пьер-Эмерика Обамеянга (56 миллионов фунтов).

Предыдущий рекорд был установлен зимой 2011 года, когда клубы АПЛ потратили на усиление составов почти вдвое меньше денег - 225 миллионов фунтов. Также в прошедшее трансферное окно команды премьер-лиги побили рекорд по тратам в последний день дозаявок (150 миллионов фунтов).

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