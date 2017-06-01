Клубы премьер-лиги получили рекордный доход по итогам сезона

Клубы премьер-лиги заработали по итогам сезона рекордные 3,649 миллиарда фунтов стерлингов (4,17 миллиарда евро), информирует The Guardian.

В предыдущем сезоне 20 клубов сильнейшей лиги Англии заработали на 200 миллионов фунтов (228 миллионов евро) меньше.

Наибольший доход показал "Манчестер Юнайтед" – 515 миллионов фунтов (589 миллионов евро), что на 123 миллиона фунтов больше, чем у ближайшего преследователя "Манчестер Сити".

Такой доход лиги обусловлен, в том числе, рекордным телевизионным контрактом премьер-лиги с британскими телекомпаниями. В течение трех лет начиная с сезона-2016/17 клубы премьер-лиги получат около 8,4 миллиарда фунтов (9,6 миллиарда евро), что на 60 процентов увеличивает доход клубов в сезоне-2016/17.

Также английские клубы установили рекорд по зарплатам игрокам и персоналу – 2,241 миллиарда фунтов (2,569 миллиарда евро).



