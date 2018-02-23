Клубы низших лиг Англии проголосовали за сокращение летнего трансферного окна

Клубы чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за уменьшение сроков летнего трансферного окна, сообщает сайт EFL. Ранее к такому же решению пришла английская премьер-лига. Согласно проекту, все покупки должны быть оформлены до вечера 9 августа. При этом клубы смогут оформлять арендные соглашения, подписывать свободных агентов и продавать футболистов в другие лиги до конца лета.

– Рад, что вопрос решен до начала нового сезона, – сказал генеральный директор EFL Шон Харви. – Новый подход даст клубам и тренерам стабильность при формировании составов на сезон, но оставит шанс для подписания новых игроков, если это потребуется.

Добавим, что президент ФИФА Джанни Инфантино выступает за отмену зимнего трансферного окна.