00:18 | Футбол — Англия

Клубы низших лиг Англии проголосовали за сокращение летнего трансферного окна


Клубы чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за уменьшение сроков летнего трансферного окна, сообщает сайт EFL. Ранее к такому же решению пришла английская премьер-лига. Согласно проекту, все покупки должны быть оформлены до вечера 9 августа. При этом клубы смогут оформлять арендные соглашения, подписывать свободных агентов и продавать футболистов в другие лиги до конца лета.

– Рад, что вопрос решен до начала нового сезона, – сказал генеральный директор EFL Шон Харви. – Новый подход даст клубам и тренерам стабильность при формировании составов на сезон, но оставит шанс для подписания новых игроков, если это потребуется.

Добавим, что президент ФИФА Джанни Инфантино выступает за отмену зимнего трансферного окна.

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