Клубы Моуринью за всю карьеру португальца потратили на покупки более миллиарда фунтов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал первым наставником, чьи клубы на усиление состава в сумме за всю его карьеру потратили более миллиарда фунтов стерлингов. Как сообщает The Sun, с учетом приобретений этого лета клубы Моуринью за 17-летнюю карьеру специалиста потратили 1,1 миллиарда фунтов.

На втором месте по этому показателю главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, чьи клубы за 22 года карьеры потратили 970 миллионов фунтов. Замыкает тройку наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Его клубы за девять лет карьеры тренера потратили 859 миллионов фунтов.