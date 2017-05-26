Клубы из Китая предлагают Руни 50 миллионов фунтов стерлингов за два года

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни имеет серьезные предложения от клубов из чемпионата Китая. Согласно The Sun, два коллектива из Поднебесной предлагают англичанину 50 миллионов фунтов стерлингов за два года.

Ранее сам форвард заявил, что может покинуть действующий клуб предстоящим летом. В услугах 31-летнего игрока также заинтересован "Эвертон".