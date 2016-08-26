Клубы английской премьер-лиги за лето потратили миллиард евро на покупки

Клубы английской премьер-лиги почти за неделю до закрытия трансферного окна установили новый рекорд по сумме трат на приобретение футболистов. Как сообщает AFP, после подписания "Манчестер Сити" Клаудио Браво клубы высшего дивизиона чемпионата Англии преодолели символическую планку в 1 миллиард евро (880 миллионов фунтов стерлингов) и побили рекорд предыдущего лета – 870 миллионов фунтов. Ожидается, что к закрытию трансферного окна может быть преодолена отметка в 1 миллиард фунтов (1,17 миллиарда евро). Больше других летом потратили "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".