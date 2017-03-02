Клуб Витселя летом хочет приобрести Ромелу Лукаку

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро подтвердил интерес к нападающему "Эвертона" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Специалист заявил, что футболист готов к переговорам о переезде в Поднебесную.

– С Ромелу можно провести переговоры, но проблема в том, что "Эвертон" не хочет его отпускать, – цитирует The Sun Каннаваро. – Меня не беспокоит, что он молод. Многие считают, что в Китае Лукаку заиграть не сможет, но я считаю, что он бы идеально вписался в нашу команду и в местный чемпионат. Взгляните на Оскара, который ради китайского первенства покинул "Челси", а ведь ему только 25 лет.

Напомним, что минувшей зимой "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" полузащитника Акселя Витселя.