Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой

Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун" объявил об уходе экс-полузащитника "Ливерпуля" Джермейна Пеннанта. В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

История на этом не закончилась - британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту. На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.

Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью.