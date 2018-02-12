Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой

Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун" объявил об уходе экс-полузащитника "Ливерпуля" Джермейна Пеннанта. В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
История на этом не закончилась - британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту. На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.
Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью.
Патриот Сибири
tarkys, как раз наоборот. Даже на Западе хватает людей, желающих контролировать, чем занимаются другие в их свободное время.
10:17
баламошка
Maedhros в принципе, вебкамшоу не противоречит счастливой семейной жизни/////////Ну, да, и детям будет интересно посмотреть видео с их мамой.
07:26
Maedhros
в принципе, вебкамшоу не противоречит счастливой семейной жизни
07:16
tarkys
Гримасы демократии, если голубой бы был, тогда можно, ну или розовая, а так вон сразу...
05:02