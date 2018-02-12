03:15 | Футбол — Англия

Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой

Джермейн ПЕННАНТ и Элис ГУДВИН.
Джермейн ПЕННАНТ и Элис ГУДВИН.
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Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии "Биллерики Таун" объявил об уходе экс-полузащитника "Ливерпуля" Джермейна Пеннанта. В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

История на этом не закончилась - британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интимные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту. На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.

Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Патриот Сибири

tarkys, как раз наоборот. Даже на Западе хватает людей, желающих контролировать, чем занимаются другие в их свободное время.

10:17

баламошка

Maedhros в принципе, вебкамшоу не противоречит счастливой семейной жизни/////////Ну, да, и детям будет интересно посмотреть видео с их мамой.

07:26

Maedhros

в принципе, вебкамшоу не противоречит счастливой семейной жизни

07:16

tarkys

Гримасы демократии, если голубой бы был, тогда можно, ну или розовая, а так вон сразу...

05:02

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