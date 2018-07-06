Клопп заступился за Кариуса, объяснив его ошибки сотрясением мозга

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встал на защиту вратаря Лориса Кариуса, который в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) допустил две результативные ошибки. После той встречи в СМИ появились сообщения о том, что 25-летний немец доигрывал решающую встречу турнира с сотрясением мозга. Повреждение он получил после столкновения с капитаном соперников Серхио Рамосом.

– На него повлияло то столкновение – даю на это 100 процентов, – цитирует Клоппа официальный сайт клуба. – То, что думает весь мир, не волнует меня. Действительно не важно, о чем говорят люди. Теперь они могут думать иначе. Для меня это на все 100 объяснение случившегося.

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