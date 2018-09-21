Клопп запретил снимать документальный сериал о "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать документальный сериал о команде, информирует DailyMail.
По данным издания, компания была заинтересована в фильме о мерсисайдцах. Руководство клуба дало согласие, но Клопп отказался от съемок.
По мнению немецкого специалиста, съемочный процесс не принесет команде никакой пользы, а только заставит футболистов вести себя по-другому из-за присутствия камеры.
Ранее Amazon уже сняла документальный фильм "Все или ничего" о "Манчестер Сити".
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